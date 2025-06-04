عاجل/ نشرة متابعة من الرصد الجوي حول التوقعات الجوية لأيام العيد

في نشرة متابعة للوضع الجوي، كشف المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الاربعاء 4 جوان 2025، عن ابرز التوقعات الجوية للفترة الممتدة من 05 إلى 08 جوان 2025، والتي تتزامن مع ايام عيد الاضحى المبارك.

يوم الخميس 05 جوان 2025:

طقس مغيم جزئيا ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط.

الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية المناطق و تصل 40 درجة بالجنوب الغربي.

يوم الجمعة 06 جوان 2025:

طقس صاف بأغلب الجهات ثم مغيم جزئيا بالجنوب.

الريح من القطاع الجنوبي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا بالجنوب ومعتدلة ببقية الجهات.

الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

يوم السبت 07 جوان 2025:

سحب قليلة تكون محليا كثيفة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال و الوسط.

الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة.

الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف مع ظهور الشهيلي محليا .

يوم الاحد 08 جوان 2025:

سحب عامة قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط

الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة.

الحرارة في تراجع طفيف بالمناطق الساحلية و في استقرار ببقية الجهات.