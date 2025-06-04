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كاتب الدولة للمياه يكشف وضع خزّانات المياه بحلول عيد الأضحى.. #خبر_عاجل

2025/06/04 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي حبيب، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لـتأمين عيد الأضحى على مستوى توفر مياه الشرب.
وشدّد حمادي حبيب خلال زيارته ولاية المهدية اليوم الأربعاء 4 جوان 2025، على الحرص الكبير على توفير المياه خلال العيد، مبينا أن كل الخزانات ستكون مملوءة وذلك في إطار منح الأولوية لمياه الشرب.
وقال كاتب الدولة، وفق ما نقلته الاذاعة الوطنية، إن مخزون المياه بسد نبهانة بولاية القيروان تجاوز حاليا 6 ملايين م³، حيث تم تخصيص موارد إضافية من هذا السد لفائدة منظومة الري بولايات القيروان والمنستير والمهدية وسوسة، كما خُصِصت كمية تُقدر بـمليون و850 ألف م³ لمياه الشرب.
واعتبر حمادي حبيب موسم الأمطار خاصة بولايات الساحل جيدا جدا حيث تجاوزت كميات التساقطات المعدلات المعتادة.

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