عاجل/ كثافة مرورية ومرصد سلامة المرور يدعو الى توخّي الحذر



دعا العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والتقيد بقواعد السياقة الآمنة والسليمة، من أجل المحافظة على سلامة الأشخاص وممتلكاتهم.

وتوقع العدواني، في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 5 جوان 2025، أن تكون بداية انطلاق حركة التنقل الكثيف بداية من اليوم الخميس.

كما دعا الى اتباع التوصيات التالية: تفقد العربة قبل انطلاق السفرة، وتجهيزها بالأدوات الضرورية على غرار أدوات الإسعاف، وربط حزام الأمان وتجنب استعمال الهاتف الجوال، واحترام السرعة القانونية ومسافة الأمان وتجنب المجاوزات الخطيرة والممنوعة.

ودعا أيضا السواق المهنيين الى الالتزام بالسرعات الآمنة والقانونية والتوقف من حين إلى آخر لأخذ قسط من الراحة خاصة في المسافات الطويلة وتجنب السياقة في حالة إرهاق.