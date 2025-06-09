الحرارة تصل 42 درجة اليوم.. #خبر_عاجل

تتراوح درجات الحرارة القصوى، اليوم الإثنين 9 جوان 2025، بين 28 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و42 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

ويتميز الطقس بسحب قليلة على كامل البلاد، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر.

والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

يُشار إلى أن وزارة الصحة كانت نبّهت من ضربة الشمس تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة ودعت إلى التقيّد بجملة من النصائح.