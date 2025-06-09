زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل

استقرار في قتلى حوادث الطرقات منذ بداية السنة والى غاية 5 جوان مقارنة بنفس الفترة من 2024

جريمة مروعة: تقتل زوجها ذبحا بمساعدة عشيقها..معطيات وتفاصيل صادمة..!

إنقاذ حياة مريضين تعرّضا إلى جلطة قلبية حادة: أول نجاح طبي عبر منصة “نجدة TN”..

الحرارة تصل 42 درجة اليوم.. #خبر_عاجل

2025/06/09 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

تتراوح درجات الحرارة القصوى، اليوم الإثنين 9 جوان 2025، بين 28 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و42 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.
ويتميز الطقس بسحب قليلة على كامل البلاد، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر.
والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.
يُشار إلى أن وزارة الصحة كانت نبّهت من ضربة الشمس تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة ودعت إلى التقيّد بجملة من النصائح.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn