بداية من الغد: الأطباء الشبّان في إضراب بـ5 أيام.. #خبر_عاجل

يخوض الأطباء الشبان بداية من الخميس 12 جوان الجاري، إضرابا حضوريا لمدة 5 أيام مرفقًا بمقاطعة شاملة لاختيار مراكز التربصات، وذلك للمطالبة بتحسين أجورهم وسداد مستحقاتهم من حصص الاستمرار.

وذكرت المنظمة في بلاغ حول تراتيب الإضراب أصدرته اليوم الأربعاء، أن الإضراب الذي يمتد طيلة أيام 12 و13 و16 و17 و18 جوان، يشمل كافة الأعمال الاستشفائية والجامعية بما في ذلك الأنشطة الأكاديمية ومنها دروس التعليم التكميلي المدرجة ضمن البرنامج الأكاديمي مع استثناء حصص الاستمرار وأقسام الاستعجالي حفاظًا على استمرارية الحد الأدنى من الخدمات في الخط الأول.

وأكدت أن الحضور لكلية الطب بتونس لجميع الأطباء المقيمين والداخليين يكون إلزاميا طيلة أيام الإضراب مع المشاركة في الوقفات الإحتجاجية بالكلية، مضيفة إن مقاطعة اختيار مراكز التربصات ستكون بشكل كامل دون أي استثناء أو تراجع.

وصدر مؤخرا قرار مشترك من وزراء الدفاع الوطني والمالية والصحة بالعدد 69 من الرائد الرسمي يتعلق بضبط مقدار المنحة الخصوصية المسندة للمجندين المقيمين لآداء الخدمة الوطنية لدى وزارة الصحة والهياكل الراجعة لها بالنظر بألفي دينار (2000 د) تصرف بشكل شهري على أن تتكفل وزارة الصحة بخلاص معلوم الحجز من هذه المنحة بعنوان التغطية الاجتماعية.