عاجل/ إضراب جديد بـ3 أيام في قطاع النقل

قررت النقابات الأساسية لشركات النقل البري للمسافرين عبر الطرقات و المترو، وفق برقية تنبيه بإضراب صدرت اليوم الاثنين عن قسم الدواوين و المنشآت التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في اضراب حضوري كامل أيام الأربعاء و الخميس و الجمعة 30 و 31 جويلية 2025 و 1 أوت 2025 بكامل مقرات العمل التابعة للشركات وذلك في صورة عدم الاستجابة لمطالبها.

وتطالب نقابات هذه الشركات بتوحيد احتساب منحة الاجازة السنوية و الترفيع في معدل تنقيط منحة انتاج آخر السنة و الترفيع في قيمة وصولات الأكل و فتح الانتدابات و الترفيع في منحة الأعياد و الترفيع في المنحة المتغيرة لخطة( سائق قابض ، قابض ، سائق رتل و منحة الفنيين ) و عودة المطرودين.