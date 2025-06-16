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عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل

2025/06/16 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

صادق مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على مشروع قرار يدعم إيران في مواجهة العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل باستهداف المنشآت والبنى التحتية واغتيالات شخصيات رفيعة المستوى.
وذكرت وكالة “مهر” للأنباء، أن المجلس صادق على المشروع الذي تم عرضه على أعضاء المجلس بهدف “دعم إيران ضد التهديدات الإسرائيلية”.
ويوم الجمعة الماضي، أصدر المجلس قرارا بالإجماع يدين الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد إيران، معتبرا إياها “انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية”.
وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، خلال كلمته في جلسة الجمعية الوطنية، أن الحرب بين إيران وإسرائيل مستمرة حاليا. وأشار إلى أن إيران هي جارة باكستان، ولديها علاقات جيدة معها على مر القرون، ولا تزال هذه العلاقات التاريخية قائمة.
وأضاف: “سنقف إلى جانب إيران في هذه الأزمة بكل الوسائل الممكنة وسنحمي مصالحها. الإيرانيون إخواننا، وآلامهم وآلامنا مشتركة.”

روسيا اليوم

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