عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري

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2025/06/16 أهم الأخبار, تونس, سياسة

تلقّى محمد على النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين 16 جوان 2025، مكالمة هاتفية من نظيره المصري، بدر عبد العاطي.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية فقد “تطرق الوزيران إلى التطورات الأخيرة في المنطقة وأهمية التنسيق الديبلوماسي العربي والإسلامي في شأنها من أجل التوقّي من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم”.
وقد تمّ بالمناسبة “التأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين تونس ومصر، وعلى حرص الجانبين على مزيد دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، في أُفُق الاستحقاقات الثنائية المقبلة”، حسب نص البلاغ.

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