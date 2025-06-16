إيران: هذه أهدافنا في اسرائيل الليلـة.. #خبر_عاجل

قال التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الاثنين، إنّ إيران أصدرت تحذيرا بإخلاء المكاتب المركزية للقنوات الإسرائيلية 12 و14.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنّ طهران وضعت مراكز عسكرية ومخابراتية إسرائيلية رئيسية، بينها قاعدة “رامات ديفيد” الجوية قرب حيفا، على قائمة أهداف الهجمات الإيرانية، متوعدة بـ “رد متناسب”، خلال الساعات المقبلة.

وذكرت أنّ إيران أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنّ ضرباتها على إسرائيل “دفاع عن النفس” بموجب ميثاق تأسيس هيئة الأمم المتحدة، مؤكّدة على أنّ ردّها العسكري متناسب وموجّه فقط نحو الأهداف العسكرية الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأبلغت إيران الأمم المتحدة بأن “أي تعاون من جانب دول ثالثة في ضربات إسرائيل، يجعلها متواطئة في المسؤولية القانونية وعواقب الأزمة، في إشارة إلى الدعم الأمريكي لتل أبيب.