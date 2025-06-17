عاجل/ ترامب يهدّد باغتيال خامنئي



وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، تهديدا مباشرا إلى المرشد الإيراني على خامنئي، مؤكدا أنه “هدف سهل، ولكنه آمن”.

وقال ترامب على منصة “تروث سوشيال: “نعرف تمامًا مكان اختباء ما يُسمى “المرشد الأعلى”، إنه هدف سهل، ولكنه آمن هناك – لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي. لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأميركيين. صبرنا ينفد. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!”.

كما أكد الرئيس الأميركي ترامب، الثلاثاء، السيطرة “الكاملة والشاملة” على المجال الجوي الإيراني، مع تزايد التكهنات باحتمال تدخل الولايات المتحدة الى جانب إسرائيل في الضربات التي تشنّها على الجمهورية الإسلامية.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “نحن نحظى الآن بالسيطرة الكاملة والشاملة على أجواء إيران”، مشيدا باستخدام الأسلحة الأميركية، من دون أن يأتي على ذكر إسرائيل بشكل مباشر.

وأضاف ترامب: “إيران كانت تمتلك أجهزة تتبع جوية جيدة ومعدات دفاعية أخرى، بل ووفرة منها، لكنها لا تُقارن بالمعدات الأميركية الصنع والمصممة والمصنّعة. لا أحد يتقنها أكثر من الولايات المتحدة الأميركية”.