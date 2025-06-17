عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات

عاجل/ بسبب التجسّس: ايران تدعو مواطنيها لحذف هذا التطبيق الشهير

إسرائيل تصدر قرارا حكوميا يمنع الرحلات الجوية الى الخارج.. #خبر_عاجل

مازن الشريف: نسير نحو حرب عالمية ثالثة.. وهذه السيناريوهات المحتملة

إيران للإسرائيليين: غادروا.. حفاظا على أرواحكم #خبر_عاجل

2025/06/17 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

دعا رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي، في كلمة مصوّرة، اليوم الثلاثاء، سكان الأراضي المحتلة خاصّة في تلّ أبيب وحيفا لمغادرتها “حفاظا على أرواحهم”.
وشدّد عبد الرحيم موسوي على أنّ “عملياتنا السابقة ضد العدو كانت ردعية وسننفذ عملياتنا العقابية ضده قريبا”.
وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية إنّ “شعب بلاده لم يخضع يوما لأيّ عدوان وسيُحاسب الكيان الصهيوني على أفعاله الإجرامية”، مشيرا إلى أنّ الكيان الصهيوني مستمر بانتهاك القانون الدولي وهاجم تلفزيون إيران لحجب الحقيقة.
وبيّن أنّ الكيان الصهيوني “أقدم على خطوة عدوانية بمهاجمة شعبنا والنساء والأطفال”، لكن “مقتل مواطنينا وعلمائنا وقادة قواتنا المسلحة سيزيد عزمنا على معاقبة الصهاينة”، وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn