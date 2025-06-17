إيران للإسرائيليين: غادروا.. حفاظا على أرواحكم #خبر_عاجل

دعا رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي، في كلمة مصوّرة، اليوم الثلاثاء، سكان الأراضي المحتلة خاصّة في تلّ أبيب وحيفا لمغادرتها “حفاظا على أرواحهم”.

وشدّد عبد الرحيم موسوي على أنّ “عملياتنا السابقة ضد العدو كانت ردعية وسننفذ عملياتنا العقابية ضده قريبا”.

وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية إنّ “شعب بلاده لم يخضع يوما لأيّ عدوان وسيُحاسب الكيان الصهيوني على أفعاله الإجرامية”، مشيرا إلى أنّ الكيان الصهيوني مستمر بانتهاك القانون الدولي وهاجم تلفزيون إيران لحجب الحقيقة.

وبيّن أنّ الكيان الصهيوني “أقدم على خطوة عدوانية بمهاجمة شعبنا والنساء والأطفال”، لكن “مقتل مواطنينا وعلمائنا وقادة قواتنا المسلحة سيزيد عزمنا على معاقبة الصهاينة”، وفق تعبيره.