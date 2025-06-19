سعيّد يتوجّه بهذه التوصيات لوزير الخارجية.. #خبر_عاجل

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2025/06/19 أهم الأخبار, تونس, سياسة

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس الاربعاء بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية.
ووفق بلاغ للرئاسة، فقد أكّد رئيس الدّولة أنّ حرب التحرير التي يخوضها الشّعب التونسي في الدّاخل يجب أن تكون مشفوعة بعمل دبلوماسي مُكثّف، فالبعثات الدبلوماسية يجب أن تُضاعف جهودها في الذّود عن مصالح تونس، والبعثات القنصلية عليها بدورها أن تُقدّم الخدمات المطلوبة منها للتونسيّين بالخارج في أحسن الظروف.

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