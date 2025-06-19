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سيُشعل حربا أوسع: روسيا تحذّر من تدخّل امريكا في القتال بين اسرائيل وايران.. #خبر_عاجل

2025/06/19 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة عدم التدخل عسكريا في القتال بين إسرائيل وإيران، في ظل استمرار التكهنات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يأمر باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
وقال بيسكوف في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي إن تدخل واشنطن قد يؤدي ” لدوامة تصعيد” ويتسبب في اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة.
وقال الكرملين إن الرئيس فلادمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جبين بينغ بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث يدعم الرئيس الصيني قيام بوتين بدور وساطة محتمل، وفق ما عرضت موسكو.
وقال بوتين في حديثه لوكالات إخبارية كبرى إن روسيا لن توقف عملها في محطة بوشهر النووية بإيران، حيث قال إن 600 خبير روسي يعملون هناك. وأضاف بوتين” لن نغادر”.

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