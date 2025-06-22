عاجل/ في هجوم وصف الأعنف منذ بدأ القصف: ايران تدك الكيان بعشرات الصواريخ..

سقطت فجر اليوم الأحد، صواريخ إيرانية وسط وشمال كيان الاحتلال، بشكل مباشر، وذلك بعد ساعات من تعرض إيران لضربات أميركية استهدفت المنشآت النووية.

وقالت مصادر من الاحتلال، إنّه تمّ إطلاقُ حوالي 30 صاروخا من إيران باتجاه “إسرائيل”، صباح اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بارتفاع عدد المصابين إثر إطلاق الصواريخ الإيرانية على “إسرائيل” إلى 27.

من جهتها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنّ دمارا كبيرا لحق بعدد من المواقع جرّاء سقوط الصواريخ في “تل أبيب” الكبرى، وحيفا، و”نيس تسيونا” جنوب “تل أبيب”.