الحرس الديواني ببن قردان وصفاقس وقابس يحجز بضائع مهربة بقيمة تتجاوز 900 ألف دينار..

حجز الحرس الديواني ببن قردان وصفاقس وقابس كميات هامة من البضائع المهربة بقيمة تتجاوز 900 ألف دينار، وفق ما أعلنت عنه الادارة العامة للديوانة، الأحد.

وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، أن فرقة الحرس الديواني ببن قردان حجزت كمية هامة من المصوغ المزيف والهواتف الجوالة ومواد التجميل والسجائر الالكترونية وكماليات الهواتف الجوالة بقيمة تناهز 700 ألف دينار.

وأبرزت أنه تم ضبط هذه البضائع المهربة إثر نصب كمين ومطاردة سيارة غير مدرجة بالسلسلة المنجمية التونسية في عمق الصحراء.

وأوضحت، في السياق ذاته، أن فرقة الحرس الديواني بقابس حجزت كمية من السجائر المهربة بقيمة 195 ألف دينار. كما حجزت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة كمية من سوائل السجائر الالكترونية داخل مخبأ مهيأ بقيمة 25 ألف دينار.

وأضافت أن فرقة الحرس الديواني بصفاقس حجزت، بدورها، كمية من السجائر الإلكترونية مخفية داخل عجلة احتياطية لسيارة بقيمة 15 ألف دينار.