هام/ وزارة التشغيل والتكوين المهني تطلق اختصاصا تكوينيا جديدا..وهذه التفاصيل..

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، خلال يوم اعلامي انتظم بعد ظهر الاثنين بمقرها بتونس، عن اطلاق اختصاص تكويني جديد تحت مسمى “مرافق حياة” يتمثل في تكوين مختصين في تقديم الدعم والمساعدة اليومية للاشخاص في وضعية هشاشة أو فقدان الاستقلالية بسبب التقدم في العمر أو اعاقة أو مرض مزمن أو ظروف اجتماعية معينة.

وتتمثل مهام “مرافق الحياة” في مساعدة الأشخاص في حاجة إلى رعاية خاصة وتأمين المرافقة لهم عند الزيارات الطبية او الاجتماعية والدعم في المنزل إلى جانب المساهمة في خلق تواصل انساني معهم، حسب ما بين مدير التوجيه والاعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني، معز الورتاني.

وأضاف إن هذا التكوين يفتح آفاقا تشغيلية في المستشفيات العمومية ومراكز رعاية المسنين والمؤسسات السياحية ومؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية، كما يتيح احداث مشاريع للحساب الخاص.

ولفت الى أن المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين تولى اعداد وتحيين هذا البرنامج التكويني الذي يقوم على الجانب النظري والتطبيقي، مضيفا إنه سيتم اعداد دراسة اولية للتعرف على حاجيات السوق في هذا الاختصاص.

وأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، لدى اشرافه على هذا اليوم الاعلامي، بأن هذا البرنامج التكويني الجديد سينطلق على أقصى تقدير قبل موفى سنة 2025، مضيفا إن النتائج الاحصائية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بينت ان المجتمع التونسي يتجه نحو التهرم السكاني مما يفرض الاستعداد لها بمهن تستجيب للحاجيات.

وذكر بأن هذا البرنامج التكويني كان محل تفكير منذ سنوات وكان هناك الخيار اما المراجعة او الانطلاق فيه، مقترحا احداث تخصصات فرعية داخل هذا الاختصاص التكويني.

وأعلن في سياق متصل انه سيقع في السنة التكوينية الجديدة في سبتمبر 2025 احداث اختصاصات تكوينية جديدة واعادة توزيع الخارطة التكوينية.