عاجل/ رئيس الدولة يعلن اتخاذ هذه الاجراءات لتطوير قدرات القوات العسكرية



أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 24 جوان 2025، على موكب الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لانبعاث الجيش الوطني.

وأعلن رئيس الجمهورية،بالمناسبة، عن الانطلاق في إعداد نصوص جديدة بعضها على وشك الانتهاء والبعض الآخر منها في طور الإنجاز بهدف تطوير قدرات القوات المسلحة العسكرية.

وذكّر رئيس الدولة، في كلمة القاها، بأنه تم تطوير عديد الآليات فضلا عن تصنيع البعض منها بكفاءات تونسية خالصة.

وأضاف أنه ليس من قبيل الصدفة أن تتلقى القوات المسلحة العسكرية دعوات في إطار قوات حفظ السلام في العالم وأن تتلقى المدارس والأكاديميات العسكرية مطالبا من عديد الدول حتى يلقوا أفضل أنواع الإحاطة والتكوين.