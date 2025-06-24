التشكيلة المحتملة للترجي في مواجهة تشيلسي.. #خبر_عاجل

يُواجه الترجي الرياضي التونسي نادي تشيلسي الإنجليزي في مباراته الثالثة والأخيرة ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية، فجر الأربعاء، ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا بتوقيت تونس، على ملعب “لينكون فاينانشال فيلد” في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

ومن المنتظر أن يُعوّل مدرّب الترجي ماهر الكنزاري، على التشكيلة المحتملة التالية:

بشير بن سعيد / محمد بن علي / محمد أمين بن حميدة / محمد أمين توغاي / ياسين مرياح / أوغبولو / خليل القنيشي / محمد وائل الدربالي / عبد الرحمن كوناتي / رودريغو رودريغز / إلياس موكوانا أو يان ساس