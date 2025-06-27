حملة أمنية لإزالة الانتصاب الفوضوي بهذا الشاطئ.. #خبر_عاجل



نفذ الحرس البحري بالاشتراك مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحرس الوطني، وبلدية نفزة، امس الخميس، حملة أمنية مشتركة لإزالة الأكشاك المنتصبة بصفة غير قانونية على الملك العمومي البحري بشاطئ الزوارع من معتمدية نفزة بولاية باجة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة وحجز عدد هام من الواقيات الشمسية، بالإضافة إلى إزالة كشك خشبي تم تركيزه بطريقة غير قانونية ودون ترخيص أو سند قانوني وفق ما نقلته إذاعة الديوان اف ام .

وتندرج هذه الحملة في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والتعدي على الملك العمومي البحري بالشواطئ بالجهة.