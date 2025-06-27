شركة يابانية رائدة في الالكترونيك تدرس إمكانية الاستثمار في تونس.. #خبر_عاجل

أكد وفد عن شركة “IIDA Electronics” اليابانية، الرائدة آسيويًا في قطاع خدمات الإنتاج الإلكتروني، والذي قام مؤخرا بزيارة استطلاعية إلى تونس، أن الشركة تدرس حاليا إمكانية الاستثمار في موقع إنتاج واستكشاف شراكات محتملة مع جهات فاعلة في التصنيع الإلكتروني في تونس .

وقد استقبل مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، هذا الوفد، المتكون من رئيس الشركة تاكاهيرو يامازاكي ومديرها العام أستوشي مورياما، يوم الخميس 19 جوان 2025، في مقر الوكالة.

وتناول الطرفان بالنقاش، فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الكهرباء والإلكترونيك في تونس، وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

وأكد الطبيب، بالمناسبة، الأهمية الاستراتيجية للقطاع من حيث القيمة المضافة والقدرة على التوظيف.

كما سلط الضوء على أهمية الاستثمارات اليابانية في تونس وجودتها، مؤكدا التزام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وهياكل الدعم المختلفة بمرافقة المستثمرين الأجانب ومساعدتهم على تركيز مشاريعهم الاستثمارية بنجاح في تونس.