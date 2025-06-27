عاجل/ قدّم منحة بنزين لأحد منظوريه: تأجيل محاكمة هذا الوزير الأسبق

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 27 جوان 2025، تاجيل محاكمة عمّار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق في حكومة المهدي جمعة، حسب ما نقلته الديوان أف أم عن مصدر وصفته بالمطلع.

ويواجه الينباعي تهمة استغلال نفوذ طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية، من اجل تمكين أحد منظوريه من منحة بنزين مقدارها قرابة ألف دينار عندما كان وزيرا للشؤون الإجتماعية.

يذكر ان قاضي التحقيق،كان قد قرّر حفظ التهم في حق المظنون فيه لكن النيابة العمومية استأنفت القرار كما نقضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق وقررت إحالته على الدائرة الجنائية.