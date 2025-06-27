عاجل/ النفطي يستقبل نائبة أمين عام الأمم المتحدة.. وهذا الملف على الطاولة

استقبل محمّد علي النّفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 27 جوان 2025، دانييلا كروسلاك، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووفق بلاغ الوزارة، فقد مثّل اللقاء مناسبة جدّد خلالها الوزير التزام تونس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في مساندة العملية السياسية وتحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق وفق رؤية تفضي إلى حلّ يكون دائما وشاملا وبتوافق كل الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما شدّد الوزير على أهمية الدور الذي يضطلع به فريق المراجعة الاستراتيجية في تقييم ولاية البعثة الأممية ومتابعة استجابتها للتطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا بهدف اقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز فعاليتها على الميدان.

وأكّد الوزير للمسؤولة الأممية استعداد تونس الدائم لمساندة كل المساعي الدبلوماسية لتعزيز الحوار ودعم جهود المصالحة بين مختلف الأطراف الليبية وتحقيق التوافق المنشود من أجل الوصول الى حلّ سياسي دائم ليبي ليبيي يحترم سيادة هذا البلد الشقيق ووحدة أراضيه بعيدا عن أيّ تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، بما يمكّن من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة العربية والإفريقية.

ومن جهتها، ثمّنت دانييلا كروسلاك دعم تونس الثابت والمستمرّ للمهمة الأممية في ليبيا وعبّرت عن عميق شكرها وتقديرها لتونس على تعاونها ومساندتها لجهود الأمم المتّحدة في دعم العملية السياسية في ليبيا وتحقيق تسوية سياسية توافقية وشاملة في هذا البلد تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية.

كما أشادت بمواقف تونس المتّزنة والمحايدة والبنّاءة بشأن الوضع في ليبيا ودورها الهام في دعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة بين الأشقّاء الليبيين في مختلف المحطات.