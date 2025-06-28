وزارة الصحة تكشف عن مساعيها لتطوير طب الكلى بالمستشفيات الجهوية

استقبل وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، أمس الجمعة، وفدًا من الجمعية التونسية لجراحة الكلى والمسالك البولية برئاسة الأستاذ سامي بن رحومة، لبحث سبل تطوير التخصص وتحسين الخدمات في المناطق الداخلية.

وتم الاتفاق وفق ما أوردته الوزارة، على دعم زراعة الكلى وتهيئة أقسام جديدة في المستشفيات الجهوية، وتعزيز عدد أطباء الاختصاص في الجهات، فضلا عن تسريع توفير تجهيزات متطورة مثل الجراحة الروبوتية والليزر، ودعم تكوين الإطارات الطبية كما اتفق الطرفان على إعداد دليل وطني للتوصيات بالتعاون مع هيئة الاعتماد.

وفي سياق متصل، ذكّر الوزير بما تحقق في مجال زرع الكلى، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الوقاية والتشخيص المبكر، خاصة لسرطانات المثانة والبروستاتا، لضمان علاج فعّال في ظروف مناسبة للجميع.