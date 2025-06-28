عاجل/ الأطباء الشبان يُلوّحون بالانسحاب من المستشفيات

يدخل زهاء 7 آلاف طبيب مقيم وداخلي غرة جويلية القادم في إضراب في جميع المؤسسات الاستشفائية على خلفية مطالب مهنية كانت قد طالبت بها المنظمة التونسية للأطباء الشبان منذ مدة حسب نائب رئيس المنظمة، بهاء الرابعي، مضيفا ان من شأن هذه المطالب الارتقاء بالواقع المادي والمهني للطبيب الشاب بعد سلسلة من الاحتجاجات انطلقت منذ شهر أفريل الماضي.

وأضاف، بهاء الرابعي، في تصريح لـ”وات”، اليوم السبت، أن اضراب غرة جويلية القادم هو نتيجة حتمية لمقاطعة نحو 6200 طبيب شاب مقيم اختيار مراكز التربصات الذي دعت اليه سلطة الاشراف في 5 مناسبات وواصل الاطباء الشبان مقاطعتهم وينضاف إلى ذلك الاحتجاج على جملة من المطالب المهنية.

ولفت إلى أن الأطباء الشبان التزموا بمقاطعة اختيار مراكز التربصات التزاما واسعا فاقت نسبته الـ95 بالمائة، مضيفا أن وزارة الصحة كانت قد دعتهم الى اختيار أماكن التربصات حسب الاختصاصات والتي بلغت 40 مركزا جابهه الأطباء الشبان بمزيد من المقاطعة.

واعتبر أن هذه الدعوة الخامسة من سلطة الإشراف لاختيار أماكن التربصات إنما الهدف منه هو “تشتيت” الأطباء الشبان وثنيهم عن تحقيق مطالبهم وذلك أمام انسداد أفق الحوار معها حيث كان آخر اجتماع بين الطرف النقابي والإداري يوم 12 جوان الجاري دون الوصول إلى اتفاق يقطع مع الحراك الاحتجاجي حسب تقديره.