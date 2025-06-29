عاجل/ آخر مستجدات عمليات البحث عن طفلة الثلاث سنوات التي جرفتها التيارات البحرية بشاطئ قليبية..وتفاصيل جديدة..

أفاد مصدر مسؤول بالحرس البحري بقليبية أن المنطقة البحرية طلبت تعزيز جهود البحث عن الطفلة المفقودة بمروحية لتحديد مكان وجودها.

ويذكر أن طفلة الثلاث سنوات جرفتها التيارات البحرية نحو عرض البحر، مساء أمس بشاطئ عين غرنز من معتمدية قليبية، حين كانت على متن عوامة مطاطية ولم يتمكن والدها من اللحاق بها.

ووفق ما اكده المصدر ذاته من الحرس البحري في تصريح لاذاعة موزاييك فقد انطلقت جهود البحث والانقاذ بتظافر الجهود بين الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية. كما تم تعميم بلاغ على مراكب الصيد والبحارة لمعاضدة مجهودات البحث.

وأمام انقضاء الساعات دون العثور على الطفلة المفقودة تم صباح اليوم استئناف عمليات التمشيط بنفس الفرق مع طلب تعزيز المجهودات بمروحية لضمان تغطية أوسع للمجال المشمول بالتمشيط.

ووفق المعطيلت الاولية فإن الطفلة كانت برفقة عائلتها القادمة من فرنسا وهي عائلة تونسية أصيلة ولاية الكاف واستأجرت للاصطياف بمنطقة عين غرنز.