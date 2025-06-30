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عاجل/ رئيسة الحكومة: تونس مستعدّة للمساهمة في إعادة إعمار غزة

2025/06/30 أهم الأخبار, تونس, سياسة, فلسطين

تحادثت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ظهر اليوم الإثنين، بمركز المؤتمرات بإشبيلية، مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
وذكّرت رئيسة الحكومة بالمواقف المبدئية الثابتة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.
وأكدت رئيسة الحكومة على استعداد تونس التام للمساهمة في إعادة إعمار غزة و تضع كل كفاءاتها على ذمة الشعب الفلسطيني الشقيق، بعد الدمار الشامل الذي لحق غزة جراء عدوان الكيان الصهيوني وإبادته للشعب الفلسطيني.
من جانبه، نوّه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى بالموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيد وبوقوف الشعب التونسي دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني.

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