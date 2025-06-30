عاجل/ العثور على جثة الطفلة مريم: الحرس الوطني يكشف تفاصيل جديدة..

افادت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه تم يوم الاثنين 30 جوان 2025 على الساعة السابعة مساءا، العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، كانت قد فُقدت يوم الجمعة 28 جوان 2025 بسواحل منطقة عين قرنز التابعة لمعتمدية قليبية من ولاية نابل، أثناء ممارستها السباحة بطوق مطاطي رفقة عائلتها.

وقد تم تسخير وحدات الحرس البحري والبري بمختلف اختصاصاتها والوحدة الجوية وجيش البحر والحماية المدنية، حيث تم تنفيذ عمليات تمشيط وبحث مكثفة ومتواصلة على امتداد اليومين الماضيين.

وبعد جهود مكثفة، تم العثور على الطفلة مفارقة للحياة بسواحل قربة، هذا وتم تحويل الجثمان إلى المستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل، لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

وهذا وتقدمت الإدارة العامة للحرس الوطني بأحرّ التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة، مجددة دعوتها لجميع المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة عند اصطحاب الأطفال إلى الشواطئ، والتقيد بإجراءات السلامة والرقابة المستمرة.

رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته..