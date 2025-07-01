تركيا: إيقافات واحتجاجات بسبب رسم كاريكاتوري مُسيئ للنبي محمد

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ”الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للأنبياء” التي نشرتها إحدى المجلات التركية، بأنها “استفزاز حقير”، متعهّدا بمتابعة الإجراءات القانونية ضدّ ناشريها عن كثب.

وقال أردوغان: ”الذين يُظهرون عدم الاحترام لنبينا والأنبياء الآخرين سيُحاسبون أمام القانون”، متابعا: “لن نسمح لأحد بالنيل من قيمنا المقدسة مهما كان الأمر”.

وكانت اسطنبول قد شهدت مساء أمس الإثنين، صدامات بين محتجّين على رسم كاريكاتوري اعتبروه مسيئا للنبي محمد -صلّى الله عليه وسلّم- والشرطة التي حاولت تفريقهم بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين اعتقلت قوات الأمن صاحب الرسم وثلاثة من زملائه الصحفيين.

واندلعت الصدامات بعد أن أمر المدّعي العام في إسطنبول باعتقال محرّرين في مجلة ليمان التركية الساخرة لنشرهم رسما كاريكاتوريا “يُسيء صراحة إلى القيم الدينية”، في اتهام نفته المجلة.

وسارع وزير الداخلية علي يرلي كايا إلى إعلان توقيف رسام الكاريكاتور واثنين من مسؤولي المجلة ومصمّم الغرافيك فيها.

ونشر الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق قيام عناصر من قوات الأمن بتوقيف الرجال الأربعة واقتيادهم من منازلهم في الليل.