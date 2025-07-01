عاجل/ الإعتداء على مستشفى القصرين: الإحتفاظ بطرف خـامس..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، بالاحتفاظ بطرف خامس من أجل الاعتداء على المستشفى الجامعي بالقصرين، حسبما نقلته موزاييك عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، القاضي عماد العُمْري.

يذكر ان قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين كان قد تعرض للاعتداء في الليلة الفاصلة بين الأحد والإثنين، بعد أن عمد عدد من الأشخاص على تعنيف العاملين بالقسم، وتهشيم معداته، لتقدّر قيمة خسائر المستشفى بما يقارب 500 ألف دينار.