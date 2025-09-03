هذه الدول هي الأكثر والأقل غلاء في المعيشة

عاجل/ ترامب: حرب غزة ستنتهي إذا نفذت حماس هذا الأمر..

2025/09/03 أهم الأخبار, متفرقات

تصدّرت فيتنام قائمة الدول الأكثر توفيراً للوافدين في عام 2025، وفقاً لدراسة “Expat Insider” السنوية التي تجريها منصة “InterNations”.
وصنّفت الدراسة التي شملت أكثر من 10 آلاف وافد من 172 جنسية، 46 وجهة عالمية بناء على مؤشرات مالية تشمل الرضا عن الوضع المالي، وتكاليف المعيشة، ومدى كفاية الدخل المتاح لتأمين حياة مريحة.
الدول الأرخص للوافدين في 2025:
1. فيتنام
2. كولومبيا
3. بنما
4. الصين
5. تايلاند
6. إندونيسيا
7. الفلبين
8. المكسيك
9. ماليزيا
10. البرازيل
واللافت أن 5 دول من جنوب شرق آسيا دخلت قائمة العشرة الأوائل، بينما غابت أوروبا تماماً عن التصنيف.
وفي فيتنام، عبّر 89% من الوافدين عن رضاهم عن تكاليف المعيشة، وقال 87% إن دخلهم يكفي لحياة مريحة، مقارنة بـ40% و69% عالمياً.
أما في كولومبيا، فقد أكد 92% من المشاركين أن دخلهم يكفي للعيش براحة، ولم يُبدِ أي وافد قلقاً من تكاليف المعيشة قبل الانتقال، في تناقض صارخ مع المعدل العالمي البالغ 21%.
وفي بنما، برزت شعبية البلاد بين المتقاعدين، حيث شكلوا 35% من الوافدين، مقارنة بـ11% فقط عالمياً.
الدول الأغلى للوافدين في 2025:
1. كندا (الأغلى)
2. المملكة المتحدة
3. فنلندا
4. تركيا
5. قطر
6. سنغافورة
7. كوريا الجنوبية
8. أيرلندا
9. أستراليا
10. النرويج
ففي كندا والمملكة المتحدة، أعرب أكثر من 60% من الوافدين عن عدم رضاهم عن تكاليف المعيشة، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي بكثير.
كما شهدت كوريا الجنوبية تراجعاً حاداً في التصنيف، حيث هبطت 25 مركزاً مقارنة بالعام الماضي.
أما الولايات المتحدة، فقد جاءت في المرتبة 35 من أصل 46، لتكون على مشارف قائمة الدول الأغلى.

