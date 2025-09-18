عاجل/ البرلمان: تحديد موعد الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة صباح اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 على اجتماع المكتب

ونظر المكتب في بداية أشغاله في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 207 سؤالا إلى الأعضاء المعنيين.

ثمّ اطّلع على مراسلتي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الإعلام بسد شغور في مقعدين بمجلس نواب الشعب، اثر انتخاب عدنان العلوش عضوا بالمجلس عن دائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت، خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الى انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الاحد 20 جويلية 2025، وانتخاب حمزة بن عثمان بضيافي عضوا بالمجلس عن دائرة دقاش- حامة الجريد- تمغزة من ولاية توزر خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الى انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025.

وقرّر المكتب تحديد يوم 7 أكتوبر 2025 موعدا للجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة من المدّة النيابيّة 2023-2027 بداية من الساعة العاشرة صباحا، ويتضمّن جدول أعمالها:

▪️الإعلان عن افتتاح الدورة النيابية العادية الرابعة

▪️أداء العضوين الجديدين اليمين عملا بأحكام الفصل 80 من النظام الداخلي.

▪️النظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 (عدد 20/2025) بناء على إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية حوله إلى الجلسة العامة.

وحدّد المكتب، من جهة أخرى، تاريخ 3 أكتوبر 2025 لتنظيم يوم أكاديميّ بخصوص مقترح القانون عدد 23/2023 يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين (40) في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية .

وخصّص جانب من الاجتماع للتداول حول تقييم المنجز وطرح الرؤى الكفيلة بمزيد الارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي والديبلوماسي فيما تبقى من المدة النيابيّة خدمة للمصلحة العليا للوطن. وتمّ في هذا الإطار التأكيد على أهميّة المنجز التشريعي خلال الدورة العادية السابقة، وأهميّة حسن الاستعداد لانجاح المحطات القادمة، لاسيما النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ومقترحات القوانين المعروضة.

ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلق بالنشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب.