“جعل الكثيرين يعانون”: إبنة رئيس هذه الدولة تدعو لعدم اعادة انتخاب والدها!!

من المنتظر ان تشهد الكاميرون انتخابات رئاسية في 12 أكتوبر 2025، لكن المشهد السياسي شهد تطورًا مفاجئًا أثار جدلًا واسعًا.

حيث دعت برندا بيا، الابنة الوحيدة للرئيس الحالي بول بيا الشعب إلى عدم التصويت لوالدها.

جاء هذا الموقف الصادم في مقطع فيديو انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّرت برندا عن تجربتها الشخصية مع عائلتها.

وقالت بشكل مباشر: “لا تصوّتوا لبول بيا… لأنه جعل الكثير من الناس يعانون. آمل أن نحصل على رئيس آخر”.

وأوضحت برندا، التي تقيم في سويسرا، أنها قطعت علاقتها بعائلتها وتنازلت عن كل الامتيازات المالية، مؤكدة أن معارضتها لوالدها تأتي من قناعتها بأن حكمه الطويل والمتواصل منذ حوالي أربعة عقود تسبب في معاناة عدد كبير من الكاميرونيين.