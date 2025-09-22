عاجل/ ماكرون يعلن رسميا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين..

عاجل/ فتح تحقيق في حادث هبوط طائرة “nouvelair” في مطار نيس الفرنسي

2025/09/22

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وذلك في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في نيويورك مساء اليوم الاثنين.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضاف “نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل بالشرق الأوسط”. وأشار ماكرون إلى أن وعد إقامة دولة عربية في فلسطين لم يتحقق بعد، وعلينا واجب رسم طريق السلام في الشرق الأوسط، وفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وقال إن إسرائيل تواصل عملياتها في غزة بهدف معلن هو تدمير (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، لكن حياة آلاف الغزيين لا تزال تدمر.
وتابع أنه “لا مبرر لما يحدث في غزة ويجب إنهاء الحرب لإنقاذ الأرواح”. وأعرب عن تعاطفه مع الإسرائيليين، وطالب بالإفراج غير المشروط عن الأسرى المحتجزين لدى حماس، وقال إن “وحشية حماس ومن تعاون معها في 7 أكتوبر 2023 أذهلت إسرائيل والعالم”، حسب تعبيره.

وكالات

