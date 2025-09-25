كأس الرابطة الإنقليزية : تأهل مانشستر سيتي ونيوكاسل وأرسنال وتوتنهام للدور الـ 16

تأهل كل من مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد للدور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الانقليزية لكرة القدم.

وجاء تأهل مانشستر سيتي عقب فوزه امس الأربعاء في الدور الاول على مضيفه هدرسفيلد تاون بهدفين نظيفين سجلهما كل من فيل فودين في الدقيقة 18 وسافينيوفي الدقيقة 74.

بينما تأهل نيوكاسل عقب فوزه الكبير على ضيفه برادفورد بنتيجة 4-1 حيث سجل لنيوكاسل كل من جولينتون هدفين في الدقيقتين 17 و75 وويليام أوسولا (هدفان) في الدقيقتين 19 و87، بينما أحرز أندي كوك هدف فريق برادفورد في الدقيقة 79.

وتأهل أرسنال بفوزه على مضيفه بورت فايل بهدفين نظيفين سجلهما كل من إيبريشي إيزي في الدقيقة الثامنة ولياندرو تروسار في الدقيقة 86.

وجاء تأهل توتنهام عقب الفوز على ضيفه دونكاستر بثلاثية نظيفة سجلها كل من جواو بالينيا في الدقيقة 14 وماك غاريث لاعب دونكاستر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 17 وبيرنان جونسون في الدقيقة 94.