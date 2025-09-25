عاجل/ تبادل عنف بين مواطنين وأعوان: إدارة مستشفى قفصة تتّخذ هذا الإجراء وتكشف التفاصيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق تبادل عنف بين مواطنين و أعوان حراسة يعملون بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة.

وفي هذا الإطار أوضحت إدارة المستشفى أن أعوان شركة الحراسة الخاصة المكلفة بحماية المستشفى تعرضوا لاعتداء من قبل بعض المواطنين أثناء أداء موظفيها لمهامهم وأن الحادث وقع نتيجة محاولات اقتحام قسم أمراض وجراحة الأذن والأنف و الحنجرة بالمستشفى يوم أمس، خلال الفترة الصباحية وخارج أوقات الزيارة المقررة.

وأضافت أنّ المعتدين قد تعّمدوا إثارة المشاكل ثم قاموا بتعنيف أعوان الحراسة، وهو ما يشكل خرقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها ويعرّض المرضى والعاملين للخطر.

و أكدت إدارة المستشفى أنها تقدّمت بقضية في الغرض للتتبع العدلي، داعية إلى ضرورة احترام أوقات الزيارة والالتزام بالإجراءات التنظيمية، ومجدّدة دعوتها إلى ضبط النفس واحترام القوانين.