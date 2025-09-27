تنشط بين هاتين الولايتين: تفكيك شبكة لترويج المخدرات..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات بين القصرين وأريانة والإطاحة بعناصرها على مستوى زغوان.

وتفيد المعطيات الأولية وفق ما أوردته اذاعة موزاييك، أنه وفي إطار تعقب شبكات ترويج المخدرات وتعقب الناشطين في المجال، وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني معلومات مفادها نشاط شبكة لترويج المخدرات بين القصرين وأريانة.

وإثر الحصول على الأذون والتساخير القضائية اللازمة، تم تحديد الطرق التي يسلكها عناصر الشبكة ليتم نصب كمين محكم على مستوى زغوان، حيث تمت محاصرة سيارة على متنها عنصران قادمان من القصرين وبتفتيشها تفتيشا دقيقا أمكن حجز كمية من القنب الهندي، كانا يعتزمان نقلها إلى ولاية أريانة بغاية ترويجها هناك.

وبتعميق الأبحاث تم ايقاف عناصر أخرى والاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمة البحث .