تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية.. #خبر_عاجل

تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل طفيف، ليبلغ مستوى 7،49 بالمائة خلال سبتمبر 2025، مقابل 7،50 بالمائة، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة (من أفريل وحتّى أوت 2025)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها، الإربعاء، البنك المركزي التونسي.

وسجل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، بالإنزلاق السنوي، توجّها تنازليا، ليتحوّل من 8 بالمائة خلال سبتمبر 2023، إلى 7،99 بالمائة في سبتمبر 2024، و7،49 بالمائة حاليا.

وللتذكير فإنّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية سجّل ذروته، بداية سنة 2023، إذ بلغ مستوى 8،02 بالمائة في فيفري 2023، إلى 8،05 بالمائة في مارس 2023، مقابل معدلات تراوحت بين 6،1 بالمائة، و7،2 بالمائة كامل سنة 2022.