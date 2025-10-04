بالأرقام: ارتفاع قيمة تحويلات التونسيين بالخارج.. #خبر_عاجل

بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، مع أواخر سبتمبر 2025، ما قدره 6.5 مليار دينار مقابل 6 مليارات دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

ويعكس هذا الرّقم أهمية تحويلات التونسيين بالخارج خلال السنوات الاخيرة ومزيد دعمهم للبلاد وما يترجم، ايضا، انهم ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وارتفعت وتيرة التحويلات المالية بالعملة الاجنبية واساسا الاورو اثر تزايد هجرة التونسيين الى الخارج وخاصة منطقة الاورو بعد سنة 2011 فضلا عن تحول عدد هام من الاطارات العليا التونسية للعمل بعدة دول اوروبية ومنهم بالخصوص الاطباء والاطارات شبه طبية والمهندسون والمختصون في المعلوماتية.

وتعكس هذه الأرقام مرونة وارتباط الجالية التونسية بوطنها الأم، إذ تمثل تحويلاتهم مورداً أساسياً للعملة الصعبة بالنسبة للبلاد.

ولا تقتصر هذه التدفقات المالية على دعم العائلات مباشرة، بل تسهم أيضاً بشكل ملموس في ميزان الدفوعات وفي تعزيز الاستقرار المالي لتونس لا سيما وان عدد ايام التوريد بلغت، الى حد الان، 104 ايام توريد، وفق بيانات البنك المركزي التونسي وتبقى تحويلات التونسيين بالخارج، مقارنة مع موارد العملة الأجنبية الأخرى، على غرار العائدات السياحية أو مداخيل الصادرات، تبقى تحويلات التونسيين بالخارج من بين الأكثر انتظاماً وموثوقية.