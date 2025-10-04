عاجل/ دعوة لفتح تحقيق في انتهاكات الاحتلال ضد نشطاء أسطول الصمود

دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة، اليوم السبت، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى فتح تحقيق مستقل في الانتهاكاتِ المرتكبة في حق النشطاء بأسطول الصمود العالمي والمتضامنين المدنيين معهم، مطالبة باحترام قواعد القانون الدولي.

وأكدت اللجنة، في بيان نشرته صباح اليوم السبت على منصة “فايسبوك”، أنها تتابع الأوضاعَ الخاصةَ بالمعتقلين من ناشطي أسطول الصمود العالمي، لاسيما وأن عددا كبيرا منهم دخل في إضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقالهم.

وذكرت أن مجموعة جديدة تتكون من 11 سفينة تتقدم في البحر المتوسط باتجاه قطاع غزة، مشيرة إلى أن من بين هذه السفن “سفينة الضمير”، التي تقل 92 إعلاميًّا وطبيبًا وناشطًا “في تحرك نوعي جديد”، وفق البيان.

وجددت اللجنة الدعوة إلى عدم ترك أهل قطاع غزة ومواصلة العمل من أجل فتح ممر بحري وكسر الحصار غير القانوني وغير الإنساني على القطاع.

وحثت شعوب العالم على تصعيد تحركاتهم النضالية السلمية وتحويلها إلى أوسع انتفاضة في وجه الاحتلال ورفض التطبيع والإبادة والإجرام، وكذلك حكوماتِ العالم والمؤسساتِ الدولية ذات الاختصاص على محاسبة مجرمي الحرب ومعاقبتهم، والعمل الفوري على وقف كل أشكال الحصار والتوقف عن توفير الغطاء السياسي والدعم للاحتلال.

وبينت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة أن الأسطول نجح في رسالته، حيث وجه الأنظار إلى المسألة الأساسية وهي الإبادة والحصار والتجويع، وجعل شعار ” كسر الحصار وفرض الممر البحري” قضيةَ الأحرار في كل شعوب العالم.