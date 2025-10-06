عاجل/ الذهب يصل مستوى غير مسبوق

تجاوز الذهب مستوى 3900 دولار للأوقية للمرّة الأولى، اليوم الاثنين، مدفوعا بالإقبال على الملاذ الآمن عقب انخفاض الين، وإغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 3929.91 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 3954.70 دولار.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 49 في المائة حتّى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه بنسبة 27 في المائة في عام 2024، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن تحوّط وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

ووجد هذا الارتفاع دعماً جديداً الشهر الماضي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية العام.