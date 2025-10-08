عاجل/ تركيز جهاز متطوّر لتفتيت الحصى بهذا المستشفى

عاجل/ الـ”فيفا” تعيّن حسين جنيّح في هذا المنصب..

2025/10/08 تونس, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإربعاء، عن تركيز جهاز متطور لتفتيت الحصى بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة، بكلفة 1.8 مليون دينار، دخل حيّز الاستغلال يوم 7 أكتوبر 2025.
وقالت في بلاغ لها، إن الجهاز الذي دخل حيز الاستغلال يوم أمس الثلاثاء، يعتمد على تقنية اللاقط السطحي وبرمجيات دقيقة تسمح بتشخيص وعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية وفق أحدث المعايير.
كما يُمكّن من تفتيت الحصى دون جراحة وبفعالية عالية، ما يُحسّن راحة المرضى ويُقلّص مدة الإقامة بالمستشفى. وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس الحرص على تطوير تجهيزات المستشفيات العمومية وتوفير خدمات علاجية متقدمة للمواطنين.

