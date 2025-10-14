عاجل/ تقلّبات جويّة هذه الليلة: بلاغ تحذيري من وزارة الفلاحة

تبعا لتوقّعات المعهد الوطني للرّصد الجوّي، اصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بلاغا تحذيريا مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، اوصت من خلاله الفلاحين بأخذ الاحتياطات اللاّزمة لحماية مواشيهم والآلات الفلاحيّة والتّجهيزات ووضعها في أماكن بعيدة عن مجاري الأودية وإعادة التّثبّت من متانة تركيز البيوت المحميّة تحسبا لهبوب الرّياح.

ويتميّز الوضع الجوي خلال مساء اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال ومحليا الوسط وتكون محليا غزيرة بالشمال الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات.

وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بخليجي تونس والحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات واثناء ظهور السحب الرعدية.

فيما يكون البحر مضطربا بخليجي تونس والحمامات وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.