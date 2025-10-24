وضعية سنية الدهماني: هيئة المحامين تراسل وزارة العدل وتكشف.. #خبر_عاجل



أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أنها راسلت المصالح الراجعة لوزارة العدل بخصوص ما تعرضت له المحامية سنية الدهماني من معاملة اعتبرتها لا متساوية أمام لجنة السراح الشرطي بجلسة 8 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الهيئة في ملخص محضر مجلسها المنعقد يوم أمس الخميس 23 أكتوبر، نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أنه لم يتم في جلسة 8 أكتوبر النظر في ملف سنية الدهماني، رغم أنها قضت بالسجن في تاريخ الجلسة مدة عام و5 أشهر و4 أيام من جملة عقاب محكومة به مدة عامين وشهرين، بدعوى أن الأحكام غير باتة، والحال أنها أصبحت باتة بموجب آخر قرار تعقيبي صدر برفض التعقيب بتاريخ 11 جويلية المنقضي وفق نص الملخّص