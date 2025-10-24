عاجل/ محاولة تسميم رئيس هذه الدولة..

وزير خارجية أمريكا يهدد: “الحرب في غزة ستعود اذا”..

حادثة غرق مركب حرقة بسواحل المهدية: 11 طفلا من بين الضحايا..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

عاجل/حادثة سقوط تلميذ: أعوان شركة النقل بالساحل يحتجون على ايقاف زملائهم ويهددون..

وضعية سنية الدهماني: هيئة المحامين تراسل وزارة العدل وتكشف.. #خبر_عاجل

2025/10/24 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة


أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أنها راسلت المصالح الراجعة لوزارة العدل بخصوص ما تعرضت له المحامية سنية الدهماني من معاملة اعتبرتها لا متساوية أمام لجنة السراح الشرطي بجلسة 8 أكتوبر الجاري.
وأوضحت الهيئة في ملخص محضر مجلسها المنعقد يوم أمس الخميس 23 أكتوبر، نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أنه لم يتم في جلسة 8 أكتوبر النظر في ملف سنية الدهماني، رغم أنها قضت بالسجن في تاريخ الجلسة مدة عام و5 أشهر و4 أيام من جملة عقاب محكومة به مدة عامين وشهرين، بدعوى أن الأحكام غير باتة، والحال أنها أصبحت باتة بموجب آخر قرار تعقيبي صدر برفض التعقيب بتاريخ 11 جويلية المنقضي وفق نص الملخّص

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn