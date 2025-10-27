عاجل/ حالة إحتقان بهذه الجهة بعد حادث مرور قاتل



اكدت النائب بالمجلس المحلي ببوفيشة، إشراق الشايبي، أن حالة من الاحتقان تسود المنطقة، حيث يطالب المحتجون بتوفير الإنارة العمومية و تحسين البنية التحتية للطرقات.

ودعت الشايبي، في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم”، اليوم الاثنين، والي الجهة إلى القيام بزيارة ميدانية للعمادة والاستماع إلى مشاغل المواطنين والقيام بكل التدخلات العاجلة لتفادي حوادث المرور القاتلة.

ونفذّ أهالي عمادة ‘وادي الخروب’ التابعة لمعتمدية بوفيشة من ولاية سوسة، ليلة أمس، وقفة احتجاجية وذلك على اثر وفاة شخص في حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام بين دراجة نارية وسيارة، مما أدى إلى وفاة سائق الدراجة.