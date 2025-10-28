عاجل/ سعيّد يعلن تسوية وضعية 82 ألف عامل مناولة

تناول اللّقاء الذي جمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بوزير الشؤون الإجتماعية عصام الأحمر أمس الاثنين 27 أكتوبر 2025 وضعية الصناديق الإجتماعيّة وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة أن تستعيد هذه الصّناديق توازناتها بتطوير التشريعات المتعلّقة بها حتى تؤدّي الأهداف التي أُحدثت من أجلها.

كما شدّد رئيس الجمهوريّة في هذا اللقاء على ضرورة إنفاذ قانون الدّولة التونسيّة في مجال منع المناولة علما وأنّه تمّت تسوية وضعيّات حوالي 82 ألف عامل وعاملة، مؤكّدا في هذا الإطار على محاسبة كلّ من يسعى إلى التحايل والإلتفاف على تطبيق أحكام هذا القانون.