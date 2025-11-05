عاجل/ وضعية الموقوفين في قضية التآمر: هكذا ردّت هيئة الدفاع على هيئة السجون



افادت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة أن ”إدعاء الهيئة العامّة للسّجون بأن الوضعيّات الصّحّيّة للمعنيّين عاديّة ومستقرّة تبعًا لما أثبتته الفحوصات الطّبّيّة والمعاينات المجراة من طرف الإطارات الطّبّيّة وشبه الطّبّية بصفة يوميّة ومستمرّة هو في ما يخصّ جوهر بن مبارك لا علاقة له بالواقع ، فلم يتمّ متابعة الوضعيّة الصّحيّة له مطلقا منذ مساء الثلاثاء 28 أكتوبر 2025”

وأكدت هيئة الدفاع ”تمسّكها بصحّة كلّ ما صدر عن أعضائها من معطيات حول الوضعيّة الصحّية لمنوّبهم بعد زيارتهم له في سجن بلّي”.

ولاحظت ”تعمّد هيئة السّجون استعمال صيغة التّعميم والحديث عن إضراب ” بعض المساجين ” تهرّبا من مواجهة مسؤوليّاتها القانونيّة و الحال أنّ الأمر يتعلّق بسجين واحد هو جوهر بن مبارك ( بعد أن رفع السّيّد الفرجاني إضرابه حسب بلاغ هيئة الدّفاع عنه )” .

وأكدت على أنّه ”كان أولى بهيئة السّجون المسارعة إلى القيام بواجباتها القانونيّة في الحفاظ على سلامة المحرومين من حرّيّاتهم و المتمتّعين لحدّ الآن بقرينة البراءة المكرّسة دستوريّا بدل الدّأب على التّشكّي بمن يقومون بدورهم في كشف التّجاوزات و الدّعوة لاحترام القانون”.

يذكر ان الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفت، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة الاضراب عن الطعام، مؤكدة أنه لا صحة لما يشاع على الإطلاق