تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات

اصدر طبيب أعصاب تحذيرا بشأن عادة شائعة متصلة بالنوم قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف، ودعا الناس في مختلف الأعمار والأماكن إلى تجنُّبها من أجل الحفاظ على الصحة العقلية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية عن الطبيب قوله، إنّ الخرف هو متلازمة أو مجموعة من الأعراض المصاحبة، مرتبطة بالتدهور المستمر للدماغ، وهو أكثر شيوعاً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل فقدان الذاكرة وتغيّرات سلوكية وشخصية.

وأفاد التقرير بأنّه على الرغم من أنّ الخرف يزداد شيوعاً مع الكِبَر، فإنّ التقدّم في السنّ ليس عامل الخطر الوحيد، حيث أظهرت الأبحاث أنّ حوالي 45 بالمائة من حالات الخرف يمكن الوقاية منها بإجراء تغييرات في نمط الحياة.

وقال طبيب الأعصاب الدكتور باي بينغ تشين إنّ العناية بالسمع من بين الأشياء التي يُمكن أن تقي من الإصابة بالخرف والأمراض العقلية. كما أكّد أنّه لا ينام أبداً وهو يرتدي سماعات في أذنيه لأن هذه العادة التي يقع بها الكثير من الناس تؤثر سلباً على الصحة العقلية.

وحذّر الدكتور باي بينغ تشين من أنّ هذا قد يؤدي إلى فقدان السمع، والذي ارتبط في الدراسات العلمية بالإصابة بالخرف. وقال: “كطبيب أعصاب، أنا لا أرتدي سماعات الرأس أثناء النوم. فإذا كنت ممن يرتدون سماعات الرأس أثناء النوم، فتأكد من أن تكون الأصوات التي تستمع إليها هادئة وليست عالية، لأن الأصوات العالية قد تُلحق الضرر بخلايا الشعر الموجودة في الأذن الداخلية، ومع مرور الوقت قد تزيد من خطر فقدان السمع والخرف”.

وأضاف: “كما أن ارتداء سماعات الأذن وسماعات الرأس لساعات طويلة قد يحبس الرطوبة والبكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الأذن. وإذا كنتَ تستمع إلى أصوات عالية أثناء النوم، فقد يُقطع نومك العميق ويُعطل جهازك اللمفاوي، وهو دورة التنظيف الليلي للدماغ التي تُزيل السموم”.

وأكّد الدكتور باي بينغ تشين على أنّ فقدان السمع “أحد أكثر عوامل الخطر التي يتم تجاهلها” للإصابة بالخرف. وأوضح: “حتّى فقدان السمع الخفيف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف بشكل كبير”.

وتابع: “إذا كنت تُعاني من صعوبة في السمع، فلا تتردد في فحصه، وفكّر في استخدام أجهزة السمع إذا لزم الأمر. فالأمر لا يقتصر على السمع فحسب، بل يتعلّق بالحفاظ على نشاط عقلك”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” أنّ هذه النصيحة تدعم دراسة نشرت عام 2024 في مجلة “ذا لانسيت”، والتي أدرجت فقدان السمع كعامل خطر رئيسي للإصابة بالخرف.

العربية نت