عاجل/ قضية السطو على فرع بنكي ببومهل من طرف ارهابيين فاريين من المرناقية: هذا ما قرره القضاء..

قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن أحد المُتّهمين الموقوفين على ذمّة القضية المتعلّقة بسطو إرهابيين فارين من سجن المرناقية، على فرع بنكي ببومهل من ولاية بن عروس، وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 19 ديسمبر القادم.

وتفيد أوراق ملف القضية بأنّ خمسة إرهابيين مصنّفين خطيرين تمكنوا من الفرار من السجن المدني بالمرناقية خلال شهر أكتوبر من سنة 2023، وأثناء فترة تحصنهم بالفرار عمدوا إلى السطو على فرع بنكي ببومهل من ولاية بن عروس، قبل أن تتمكّن الوحدات الأمنية لاحقا من إلقاء القبض عليهم، من بينهم العنصر ال‘رهابي الصومالي وعامر بلّعزي ورائد التواتي وغيرهم.

وبإحالة ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ الإرهابيين الخمسة ومتّهم سادس يُشتبه في علاقته بأحد الإرهابيين الفارين.

ونظرت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب اليوم، في ملف القضية عبر المحاكمة عن بعد، قبل أن تقرّر تأخير النظر إلى جلسة 19 ديسمبر القادم مع الموافقة على الإفراج عن أحد المتهمين الموقوفين، وهو ليس من الإرهابيين الخمسة الفارين من سجن المرناقية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.