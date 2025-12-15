عاجل/ احباط تهريب رجلي أعمال ممنوعين من السفر عبر الحدود البرية..

عاجل/ من بينها تونس: موجة تقلبات جوية تضرب هذه الدول..

عاجل/ البرلمان جلسة عامة لانظر في مقترح قانون انتداب هؤلاء..

عاجل/ نحو تنفيذ اضراب عام للتاكسي الفردي..؟!

احتجاجات القيروان: هذا ما تقرّر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل

2025/12/15 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالقيروان بالإفراج عن 17 شخصًا، وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 آخرين، من بين الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الليلية التي شهدها حي علي باي وسط مدينة القيروان يومي 12 و13 ديسمبر 2025.
وجاءت هذه الاحتجاجات إثر وفاة الشاب نعيم البريكي، وشهدت تطورات تصعيدية تمثلت في رشق الوحدات الأمنية بالحجارة والزجاجات الحارقة، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان فوزي المقدم لاذاعة ديوان اف ام.
وكانت القيروان قد شهظت، مساء أول امس السبت ، إيقاف أكثر من 21 شخصًا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ومواجهات مع قوات الأمن .
وتأتي هذه الأحداث على خلفية وفاة شاب في العقد الثالث من عمره اثر مطاردة أمنية وفق رواية أفراد عائلته ، التي طالبت بكشف حقيقة الواقعة وملابساتها، وهو ما خلق حالة من الاحتقان في المنطقة .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn