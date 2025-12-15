احتجاجات القيروان: هذا ما تقرّر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالقيروان بالإفراج عن 17 شخصًا، وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 آخرين، من بين الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الليلية التي شهدها حي علي باي وسط مدينة القيروان يومي 12 و13 ديسمبر 2025.

وجاءت هذه الاحتجاجات إثر وفاة الشاب نعيم البريكي، وشهدت تطورات تصعيدية تمثلت في رشق الوحدات الأمنية بالحجارة والزجاجات الحارقة، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان فوزي المقدم لاذاعة ديوان اف ام.

وكانت القيروان قد شهظت، مساء أول امس السبت ، إيقاف أكثر من 21 شخصًا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ومواجهات مع قوات الأمن .

وتأتي هذه الأحداث على خلفية وفاة شاب في العقد الثالث من عمره اثر مطاردة أمنية وفق رواية أفراد عائلته ، التي طالبت بكشف حقيقة الواقعة وملابساتها، وهو ما خلق حالة من الاحتقان في المنطقة .