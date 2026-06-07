قبل سفرهم الى المكسيك: رئيس الدولة يلتقي عناصر المنتخب ويوجه لهم هذه الرسالة..

خلال استقباله المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الأحد 7 جوان 2026 قبيل توجّهه إلى المونديال، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أنّ “زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولّى وانتهى”، مؤكدا على “ضرورة أن يتسلّح الجميع بروح التحدّي والانتصار”.

وأكّد سعيّد أيضا على “ضرورة ألّا يغيب عن أيّ أحد كان الشعور بأنّه يمثل وطننا العزيز وأنّه يحمل الرّاية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كلّ سماء”.

كما أكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ ثقافة الهزيمة أقسى وأشدّ من الهزيمة ذاتها في كافّة المجالات، وعلى كلّ واحد أن يقوم بدوره تحدوه عزيمة فولاذية وروح انتصارية لا تهتزّ ولا تلين.

وتوقّف رئيس الدّولة عند عديد المحطّات التّاريخية لمشاركة تونس سواء في الألعاب الجماعيّة أو الفرديّة، إذ بقيت عديد المشاركات راسخة في الذّاكرة الشّعبية لأنّ الذين شاركوا فيها أبهروا العالم، وتونس قادرة على إبهاره مادام هناك إيمان ثابت وعميق بالقدرة على رفع شتّى أنواع التحدّيات.

وخلص رئيس الجمهوريّة إلى القول أنّه قد تلمع السبورة اللامعة بنتيجة، لكنّ الأهمَّ هو ما سيُكتَب منها بأحرف من ذهب على سبورة التاريخ.

وتوجّه وفد المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الأحد إلى المكسيك، حيث سيستهل مشاركته في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان.